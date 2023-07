Spacca la bottiglia e distrugge il trofeo | follia-Norris | sfregio a Verstappen sul podio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un altro assolo di Max, anche in Ungheria, il nono su 11 gare disputate in stagione (sarebbero 10 se si considera anche la Sprint Race in Austria). E la sua Red Bull, facendo 11 su 11 in stagione, è entrata nella storia, realizzando 12 successi di fila se si considera anche il trionfo di Abu Dhabi 2022. Ma l'attenzione, sul palco d'onore, non è andata all'olandese, bensì al pilota della McLaren, Lando, arrivato 2° con la McLaren come due settimane prima a Silverstone. Il classe 1999 si è infatti fatto un po' prendere la mano al momento della festa. Le sue azioni sono diventate subito virali, anche se a pagarne le conseguenze è stato ilriservato a. Coppa diin frantumi. E sul web ironizzano sul… Subito dopo ...