Sottrae oltre 600mila euro dai conti correnti dei clienti | arrestata direttrice di ufficio postale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Santa Maria Capua Vetere. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti delladi undi Poste Italiane del casertano, indagata per i reati di peculato e antiriciclaggio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza di Capua e coordinate dalla Procura, la donna si sarebbe appropriata indebitamente dindoli ad ignaristi. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata da unsta casertano e hanno consentito di ricostruire un intricato sistema finalizzato all’appropriazione illecita di somme di denaro posto in essere dall’indagata a danno di ...

(VIDEO) Sottrae 600mila euro ai correntisti, arrestata direttrice Poste ... La Rampa

Un'inchiesta sull'attivitĂ di una societĂ partecipata da due Comuni comaschi ha portato alla denuncia di tre persone ...La Guardia di Finanza di Olgiate Comasco ha svolto specifiche attivitĂ investigative su una societĂ partecipata da due comuni comaschi: deferite alla Procura contabile della Corte dei conti tre person ...