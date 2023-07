“Sono morti” Marito e moglie trovati senza vita a casa Chiamati dalla figlia | la scoperta dei carabinieri

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023) Terribile quanto avvenuto a Vinovo, in provincia di Torino. Nella località, nota al grande pubblico per ospitare lo Juventus Training Center, centro sportivo della società bianconera, un uomo di 84 anni ha ucciso con un colpo di pistola lacoetanea. Questo, almeno, è quanto emerge dalle prime ricostruzioni. Un caso di omicidio e successivo suicidio per la coppia di anziani in provincia di Torino. I due vivevano in una sorta di villaggio nella periferia di Vinovo, in una zona residenziale con case basse come riporta l’Ansa. Claudio Coli Cantone, questo il nome dell’uomo, avrebbe sparato allaVera Maria Icardi uccidendola con un colpo di pistola. Poco dopo si sarebbe tolto lasuicidandosi allo stesso modo, con un colpo di pistola. A trovare i cadaveri è stata lache abita al piano di sotto ...