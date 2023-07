Sondaggi | Schlein scende sotto la soglia psicologica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Cattive notizie per Ellydai. Ottime invece per Giorgia Meloni ed il centrodestra. Notizie che arrivano direttamente dai dati pubblicati da YouTrend per SkyTg24. Sia in termini di fiducia nei confronti dei singoli leader, cheil profilo delle preferenze degli elettori per i partiti. Pare quindi che il via libera alla terza ed alla quarta tranche del Pnrr (35 miliardi che arriveranno a fine di quest’anno), l’accordo con la Tunisia sul lato migratorio ed infine la vicenda Zaki abbiano, ancora una volta, convinto gli italiani che Giorgia Meloni stia seguendo la strada giusta. Crisinei, vola Meloni Partendo però dalla fiducia nei confronti dei leader politici, il dato sicuramente più impressionante è il tracollo della segretaria del Partito Democratico, Elly ...