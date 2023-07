Sondaggi politici | Fratelli d' Italia cresce di mezzo punto | lieve calo Pd

Le ultime rilevazioni Swg per il Tg La7 Una lieve crescita di Fratelli d'Italia rispetto al 17 luglio scorso e un lieve calo per il Partito democratico nelle intenzioni di voto degli italiani . Questa ...Da ormai dieci mesi, mettendo fine ad annosi scaricabarile e attriti, la Regione Lazio ha ... dopodiché attraverso, carotaggi, analisi e perimetrazioni si procederà a uno studio ...... gli esiti delle periodiche tornate elettorali e degli ancor più frequentidemoscopici. Ma ...di Gino Bartali e Fausto Coppi Come stabilire se la battaglia per i diritti civili e...

Una lieve crescita di Fratelli d’Italia rispetto al 17 luglio scorso e un lieve calo per il Partito democratico nelle intenzioni di voto degli italiani. Questa la fotografia dell’ultimo sondaggio ...Secondo la rilevazione Swg il centrodestra resta stabile. Invece il Partito democratico cala dello 0,4% e va al 19,6%: i facili trionfalismi si sono già trasformati in terrore per le elezioni europee ...