Sondaggi politici | Fratelli d’Italia cresce di mezzo punto | lieve calo Pd

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Unacrescita did'Italia rispetto al 17 luglio scorso e unper il Partito democratico nelle intenzioni di voto degli italiani. Questa la fotografia dell'ultimoo politico Swg per il Tg La7. Più in dettaglio Fdi si attesta al 29,2% (+0,5%), secondo a distanza il Pd al 19,6% (-0,4%), M5S al 16% (+0,1%). Quindi la Lega al 9,6% (-0,2%), Forza Italia al 7,2% (-0,3%), Azione al 3,6% (+0,2%) e Verdi e Sinistra Italiana al 3,2% (+0,1%). E ancora: Italia Viva al 2,7% (-0,2%), +Europa al 2,5% (-0,1%), Per l'Italia con Paragone al 2,1% (-0,1%), quindi Unione Popolare stabile all'1,8%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Le ultime rilevazioni Swg per il Tg La7 Una lieve crescita di Fratelli d'Italia rispetto al 17 luglio scorso e un lieve calo per il Partito democratico nelle intenzioni di voto degli italiani . Questa ...Da ormai dieci mesi, mettendo fine ad annosi scaricabarile e attriti, la Regione Lazio ha ... dopodiché attraverso, carotaggi, analisi e perimetrazioni si procederà a uno studio ...... gli esiti delle periodiche tornate elettorali e degli ancor più frequentidemoscopici. Ma ...di Gino Bartali e Fausto Coppi Come stabilire se la battaglia per i diritti civili e...

Tra FdI e Pd 8,5 punti di differenza Vediamo nel dettaglio le intenzioni di voto dell'ultima analisi demoscopica di Noto Sondaggi realizzata per Repubblica il 20 luglio. Fratelli d'Italia continua ad ...