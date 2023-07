Sondaggi politici | Fratelli d’Italia cresce di mezzo punto | lieve calo Pd

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Le ultime rilevazioni Swg per il Tg La7 Unacrescita dirispetto al 17 luglio scorso e unper il Partito democratico nelle intenzioni di voto degli italiani. Questa la fotografia dell’ultimoo politico Swg per il Tg La7. Più in dettaglio Fdi si attesta al 29,2% (+0,5%), secondo a distanza il Pd al 19,6% (-0,4%), M5S al 16% (+0,1%). Quindi la Lega al 9,6% (-0,2%), Forza Italia al 7,2% (-0,3%), Azione al 3,6% (+0,2%) e Verdi e Sinistra Italiana al 3,2% (+0,1%). E ancora: Italia Viva al 2,7% (-0,2%), +Europa al 2,5% (-0,1%), Per l’Italia con Paragone al 2,1% (-0,1%), quindi Unione Popolare stabile all’1,8%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.