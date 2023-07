Sommer | Bayern Monaco apre alla cessione ma serve un incastro ? SM

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha detto sì all’Inter che adesso ha fretta perché è ancora senza il sostituto di André Onana: ilha apertodello svizzero, ma primaun. Della situazione ha parlato SportMediaset.? L’Inter ha estremo bisogno di intavolare una trattativa per avere in squadra il portiere che sarà anche l’erede di André Onana. Il tempo stringe e la prossima stagione si avvicina sempre più rapidamente. Secondo SportMediaset, ilavrebbe aperto adessodi Yann(per cui l’Inter spera comunque in uno sconto rispettoclausola da 6 milioni di euro) ma ad una condizione. Si deve ...

...sono perciò rimasti a Milano per accelerare le trattative per, con le caselle scoperte tra i pali che sono evidentemente una priorità per il mercato nerazzurro. La trattativa con il...... Marotta e Ausilio restano a Milano e stringono i tempi per l'arrivo a Milano di, per il quale manca ancora la quadra con ilMonaco. I nerazzurri, dopo la rottura con Lukaku, per l'...Resta da chiarire la soluzione portiere: i nerazzurri sembrano concentrarsi sulla pista che porta a Yann. Si lavora ai fianchi ilMonaco per riuscire ad ottenere uno sconto sulla ...

Sommer, l'Inter pronta ad alzare l'offerta con il Bayern Monaco: i dettagli Inter News 24

Inzaghi vuole avere al più presto un portiere, Lautaro attende il suo partner d'attacco: i nomi ...L’Inter ha ancora tanto da fare sul mercato. TuttoSport individua cinque ruoli che Inzaghi necessita di coprire con nuovi profili. Giunti all’incirca a metà della finestra estiva di mercato e con la t ...