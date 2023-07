Sogno Zaki alle Europee | Pd e sinistra se lo litigano | Trattative avviate

(Di lunedì 24 luglio 2023) Mentre Patrickrende merito al governo per averlo restituito ai propri familiari, il Partito Democratico e la sua segretaria Elly Schlein sognano un suo coinvolgimentodel 2024. C'è riconoscenza nelle parole dello studente di origini egiziane cui pochi giorni fa è stata concessa la grazia dal presidente della Repubblica egiziana Abdel Fattah al-Sisi. Non si può negare che Giorgia Meloni abbia portato a casa un grande risultato, grazie al lavoro di diplomazia che ha coinvolto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “E' il giorno più bello della mia vita. Ringrazio il governo italiano per tutto quello che ha fatto negli ultimi giorni, l'ho veramente apprezzato”. Poche parole, ma significative, perché profumano di libertà.era stato arrestato nel febbraio 2020 in aeroporto al Cairo con accuse ...

La conferenza stampa di Zaki: "Sono finalmente qui, un sogno che si avvera" RaiNews

Mentre Patrick Zaki rende merito al governo per averlo restituito ai propri familiari, il Partito Democratico e la sua segretaria Elly Schlein ...Lo studente e attivista egiziano Patrick Zaki appena rientrato in Italia, dopo la grazia concessagli dal presidente al-Sisi, ha cominciato la conferenza ...