Softball | Mondiali 2023 | la pioggia ferma le azzurre Sospeso sull’1-1 il match con le Filippine

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tra Italia evince…il maltempo! Un violento nubifragio abbattutosi in quel di Buttrio hato al quarto inning la disputa dellevalida per i Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento (per il gruppo C) in Friuli Venezia Giulia. Le compagini, al momento dello stop, erano ferme sul parziale di 1-1. L’inizio delle ragazze di Federico Pizzolini è promettente. Già nell’inning inaugurale infatti dopo le prime due eliminazioni, Piancastelli ottiene una base su ball e Barbara McKenzie mette a referto la prima valida della gara con un doppio a destra che manda la compagna a punto. la squadra filippina tuttavia, dopo due turni ben controllati da parte delle, riesce a trovare in qualche modo il pareggio, sfruttando anche ...

...rispetto alla squadra che ha preso parte quest'ultima settimana alla Canada Cup nellaCity ... nativa di Udine, in attesa dei suoia Milano, effettuerà il primo lancio celebrativo di ...L'atleta tricolore lascerà poi idiper dirigersi a Milano e disputare quelli schermistici, che inizieranno il 22 luglio per finire il 30. Navarria nel 2018 a Wuxi, in Cina si è ...Un privilegio riassunto dalle parole entusiaste del presidente del SaronnoMassimo Rotondo ...con la Spagna e Stephanie Trzcinnsky con l'Australia) per le qualificazioni aicampionati. ...

Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali softball 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

La nazionale Italiana ha vinto anche la terza partita del gruppo C della coppa del mondo di softball che si sta giocando in regione.Dall’altra parte del mondo, mamma Piera Panico, ex azzurra di softball, non si è persa un istante delle prodezze acquatiche del figlio: «Rispetto all’Olimpiade di Tokyo con le finali al mattino, ...