Softball | Mondiali 2023 | il Canada piega il Giappone | una sconfitta e una vittoria per il Venezuela

(Di lunedì 24 luglio 2023) Salta il banco nella terza giornata dei Campionatidi, il cui gruppo C si sta disputando in Italia, nello specifico a Castions Di Strada e a Buttrio. Quando è ancora pendente il risultato finale tra Italia e Filippine, match sospeso causa pioggia al quarto inning sull’1-1, nel day 3 di competizioni si è verificato uno scenario inaspettato in ottica classica. Dopo larimediata ieri contro le azzurre infatti ilspariglia le carte battendo con grande sorpresa ilcon il risultato di 6-5. Un esito quasi impronosticabile arrivato grazie al puntomesso a referto da Messmer dopo un triplo a destra di Pilgri. Nulla da fare quindi per le nipponiche a cui, trovandosi sul parziale di 5-2 all’inizio del penultimo atto, non ...

...rispetto alla squadra che ha preso parte quest'ultima settimana alla Canada Cup nellaCity ... nativa di Udine, in attesa dei suoia Milano, effettuerà il primo lancio celebrativo di ...L'atleta tricolore lascerà poi idiper dirigersi a Milano e disputare quelli schermistici, che inizieranno il 22 luglio per finire il 30. Navarria nel 2018 a Wuxi, in Cina si è ...Un privilegio riassunto dalle parole entusiaste del presidente del SaronnoMassimo Rotondo ...con la Spagna e Stephanie Trzcinnsky con l'Australia) per le qualificazioni aicampionati. ...

Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali softball 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

La nazionale Italiana ha vinto anche la terza partita del gruppo C della coppa del mondo di softball che si sta giocando in regione.Dall’altra parte del mondo, mamma Piera Panico, ex azzurra di softball, non si è persa un istante delle prodezze acquatiche del figlio: «Rispetto all’Olimpiade di Tokyo con le finali al mattino, ...