Sofia Goggia in vacanza | è in dolce compagnia?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nello stesso hotel anche Massimo Giletti Si gode un po’ di relaxdopo aver chiuso da un po’ la stagione. La sciatrice, come testimoniano i suoi social sta passando qualche giorno all’Isola D’Elba. Da mesi, intanto, si parla della sua presunta liaison con Massimo Giletti, sempre smentita dai diretti interessati. Secondo Liberosarebbe in. Nello stesso hotel ci sarebbe anche il giornalista. I due starebbero ormai insieme da un anno.e Giletti si sarebbero incontrati a una cena di amici in comune ma starebbero cercando, a fatica e dopo varie paparazzate, di mantenere il massimo riserbo. Leggo anche:– Giletti: si fa sul serio. L’ultima paparazzata A Oggi, qualche mese fa la...