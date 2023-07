Social card | dubbi sui beneficiari | chi dovrà restituire tutto

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il nuovo sistema della, Dedicata a te, lanciato dal governo Meloni, è ormai attivo. Si tratta di una carta acquisti che mira a tendere la mano alle famiglie italiane, alle prese con l’aumento generalizzato dei prezzi. Non sono mancate critiche in merito ma, al di là della discussione politica in atto, è stato lanciato un allarme in merito dall’associazione dei consumatori, Federcontribuenti. Si registra infatti un problema potenzialmente molto gravoso in relazione ai riceventi della, ottenuta anche dai percettori del Reddito di Cittadinanza.a chi riceve il Rdc Uno dei limiti posti per laDedicata a te è l’impossibilità per i percettori del Reddito di cittadinanza, così come di altri aiuti, di riceverla. ...

.... Manuel Clemente; sabato 5 agosto la visita di Papa Francesco a Fatima per pregare per il ... interviste, servizi, video, articoli, podcast e la condivisione su web eOltre 24mila percettori di reddito o pensione di cittadinanza; di questi, 14.700 rimarranno senza il sostegno a partire dal 31 luglio. Circa 31mila i cittadini che beneficeranno dellada usare per l'acquisto di generi alimentari. Questi i numeri per l'Abruzzo, analizzati dalla Cgil Abruzzo Molise, nel rapporto regionale 'Reddito di Cittadinanza, formazione e...Circa 31mila i cittadini che beneficeranno dellada usare per l'acquisto di generi alimentari. Questi i numeri per l'Abruzzo, illustrati e analizzati dalla Cgil Abruzzo - Molise, nel suo ...

In una nota l’amministrazione ha precisato che “il Comune non ha avuto e non ha nessun ruolo nell’individuazione dei beneficiari della carta solidale se non quello di verificare l’esattezza dei dati ...Lavoro L'Aquila - 24/07/2023 20:52 - Oltre 24mila percettori di reddito o pensione di cittadinanza; di questi, 14.700 rimarranno senza il sostegno a partire dal 31 luglio. Circa ...