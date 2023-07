Sky Sport UK | il Psg ha accettato l’offerta monstre dell’Al-Hilal per Mbappé

Nessun dubbio . Nelle parole di Alessandro Lucci , agente di Leonardo Bonucci , si legge chiara l'intenzione del difensore di voler continuare in bianconero , nonostante il club gli abbia comunicato ...Le dichiarazioni riprese da. LE PAROLE - "Brescia e Perugia sono le prime due società in graduatoria per la riammissione ...Il match è in diretta alle 9.30 suSummer,Arena e in streaming su NOW . Italia - Serbia sue NOW ore 9.30: Italia vs Serbia " Quarti di finale " Diretta su...

Sky TV + Sky Sport: in offerta con monopattino elettrico in regalo SOStariffe.it

Leonardo Bonucci non pensa a un futuro lontano da Torino, nonostante non rientri nei piani tecnici della Juventus. A rivelarlo è il suo agente, Alessandro Lucci, che all'Ansa rivela come la volontà ...Dopo il GP d'Ungheria bisogna riscrivere per l'ennesima volta il libro dei record dell'accoppiata Verstappen-Red Bull. Ma a Budapest arrivano primati anche per il poleman Lewis Hamilton. Ecco numeri e ...