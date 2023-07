Sky | «Napoli-Spal | hanno influito meteo e preparazione Ma si è vista la voglia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 luglio 2023) Collegamento Sky dopo1-1. Dice Massimo Ugolini «Osimhen? Si èladi far bene e sentirsi sempre in partita a prescindere dall’avversario. Osimhen leader del gruppo, ilha avuto tantissime occasioni soprattutto nel secondo tempo quando sono entrati i calibri grossi della squadra Le condizionie non poco e poi c’è lamolto pesante da parte del, Garcia ha fatto ruotare tutti tranne Lozano e Gaetano che avranno spazio a Castel di Sangro. Nel primo tempofatto bene Elmas e Ostigard. Mario Rui è uscito per un fastidio muscolare, qualche problemino anche per Lobotka. Aspettiamo, se ci saranno gli esami strumentali. Deluso chi si ...