Sindrome della lingua verde e pelosa | esiste davvero! Ecco di cosa si tratta

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 24 luglio 2023)una patologia che riguarda lae che la rende. Sembra uno scherzo ma non lo è! Un uomo di 64 anni, inglese, si è presentato in ospedale dopo aver notato che in poche settimane, era diventata. Il caso clinico è stato pubblicato sul “The New England Journal of Medicine”. “All’esame clinico – hanno dichiarato i medici -, laaveva papille filiformi allungate e scolorimento. Non abbiamo riscontrato altre lesioni orali o dentali”. Al paziente è stata diagnosticata la. Nel caso esaminato, la causa nel paziente era stata l’assunzione di antibiotici per un’infezione dentale poco prima ...