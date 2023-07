Sicilia Cittadini Aiop | Innovatore il progetto annunciato dal governatore Schifani per il recupero delle liste d’attesa e la gestione dell’emergenza”

... serviranno a migliorare il sistema di accoglienza deiin transito, fino a ieri costretti ... Oltre a uno spot controproducente per la, in un periodo di altissima stagione, con le ...... una situazione che rischia di creare danni economici abnormi aed esercizi commerciale, ...alle 'tante emergenze legate al caldo che stanno investendo in queste ore diverse zone della'......un sistema fluido e operativo che sia soprattutto un segnale importante nei confronti dei,... Sottoscritte anche sette convenzioni per l'assegnazione diretta di beni confiscati inagli ...

Caldo, raffica di black out, Sicilia la più colpita. Consumatori: previsti indennizzi Il Sole 24 ORE

Lo dice governatore Renato Schifani, che sottolinea: "La mafia si colpisce al cuore con il sequestro dei patrimoni". Sottoscritte anche sette convenzioni per l'assegnazione diretta a enti del Terzo se ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...