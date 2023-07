Siamo una democrazia forte Elezioni in Spagna | la reazione di Sanchez

(Di lunedì 24 luglio 2023) "Grazie a tutta laperché abbiamo dimostrato di essere unae pulita, una grande", "abbiamo ottenuto più voti e più seggi rispetto a quattro anni fa". Lo ha detto il leader socialista Pedroparlando fuori dal quartier generale del Psoe, in Calle Ferraz a Madrid, alla folla riunita per festeggiare.ha quindi ringraziato "tutti i milioni di elettori che hanno votato per il Psoe". "Il blocco involuzionista ha fallito. Coloro che proponevano il machismo, la regressione dei diritti e delle libertà hanno fallito, il blocco formato dal Partito popolare e da Vox sono stati sconfitti.in molti a volere che lacontinui ad avanzare", ha concluso

"Contro la Feralpisalò abbiamo fattobella partita, ringrazio i tifosi che erano davvero in tanti sugli spalti - aggiunge il serbo - etutti soddisfatti: lavoriamo tanto sulla tattica e su ...... senza campo magnetico, completamente desertico, contemperatura media di 63 gradi sotto zero, ... Tuttavia beh, anche qui cidetti è Elon Musk, è un visionario. Dopodiché arriviamo appunto a ..."Voglio tornare sul podio - le parole della primatista italiana - Ledecky è su un altro pianeta, ma per il restotutte abbastanza vicine e saràgran bella finale. Oggi non ho faticato molto,...

Martinenghi: “Siamo una squadra ironica, tattica e scateniamo il tifo” La Stampa

Goldman Sachs Asset Management guida l'operazione che vedrà la piattaforma norvegese Kahoot uscire dalla Borsa.C'è anche l'abbonamento mensile, dura sei mesi e ti fa viaggiare in aereo risparmiando un sacco. Ecco le offerte!