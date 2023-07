“Siamo nel 2023 e ancora facciamo viaggiare Alain Elkann sui treni con i poveri ma che ca**o di paese siamo?” | “La pvima classe pullula di popolani” | le reazioni social all’articolo dello scrittore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’intemerata classista dicontro i “lanzichenecchi” è diventata presto virale. L’articolessa finita su Repubblica, in cui il papà del padrone del quotidiano medesimo descrive con fastidio un gruppo di adolescenti seduti in primadi fianco a lui sul treno Italo, che lo ha portato da Roma a Foggia, ha suscitato su Twitterdi dilagante ilarità come di riflessioni argute e costruttive. LoPaolo Nori si muove sulla falsariga kunderiana della leggerezza dell’essere e fa sapere che ha approfittato, un po’ come si faceva nella redazione di Cuore con i libri di Eugenio Scalfari, “delle circostanze per pesare Vita di Moravia, di(eran degli anni che non lo facevo). Pesa 810 grammi”. La durezza del vivere, account del ...