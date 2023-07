Siamo Capodrise | il Sindaco ritira le dimissioni ma la crisi in Maggioranza permane

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 24 luglio 2023). Riceviamo e pubblichiamo nota stampa dell’associazione politica. “Caro, alla stregua del nostro gruppo consiliare, abbiamo appreso del ritiro delle tuedai media e dai social, come accaduto già in precedenza in occasione della presentazione delle stesse, venti giorni fa. Ovviamente, esprimiamo il nostro compiacimento per tale scelta ma ci saremmo aspettati una condivisione, quale valore aggiunto, anche in seguito ad incontri svoltisi, nei giorni scorsi, tra te e la nostra delegazione per il superamento dellapolitica in corso, ad oggi, rimasta irrisolta. Rileggendo le motivazioni delle tue, e facciamo riferimento alle tue parole, ambizioni e personalismi all’interno della stessa ...