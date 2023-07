Si inizia il 1 agosto con la Superluna dello Storione

...europei per vedere il (presunto) capolavoro di Christopher Nolan dovremo aspettare finee la ... Un bel giorno Barbiead avere pensieri da donna normale: pensieri sulla morte, aspettative ...Nella pratica, se il decorso del terminedurante il periodo della sospensione feriale, il ... il conteggio dei giorni si interrompe durante il mese di, per poi riprendere a partire dal 1° ...dunque dall'Alpe Cimbra in Trentino il percorso che condurrà l'Italbasket alla FIBA World Cup 2023 (25/10 settembre) attraverso una serie di 7 gare amichevoli di alto livello utili per ...

Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League inizia il 23 ... UEFA.com

La strada verso Manila è iniziata oggi con il ritrovo della Nazionale sull'Alpe Cimbra, nella splendida località di Folgaria. Nico Mannion è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra.FOLGARIA - La strada verso Manila è iniziata oggi con il ritrovo della Nazionale sull’Alpe Cimbra, nella splendida località di Folgaria. Nico Mannion è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra.