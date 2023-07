Shin Masked Rider | la recensione | l' omaggio di Hideaki Anno al Cavaliere Mascherato

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il film diretto da, il regista di Evangelion, e dedicato all'iconico eroegiapponese Kamenè ora disponibile su Prime Video. Un atto d'amore nei confronti di un genere da "veri appassionati", che riflette, nel bene e nel male, lo spirito del suo autore. Per quanto poco conosciuto al di fuori della ristretta cerchia di appassionati, Kamenè un vero e proprio mito in Giappone. Creato dal mangaka Shotaro Iomori, Kamenfa la sua apparizione in una serie televisiva del 1971, seguita da un manga, con un clamoroso successo di pubblico. La serie fa parte del filone supereroistico del genere tokusatsu, ovvero tutte le produzioni live action in cui si fa un massiccio uso di effetti speciali. Con gli anni Kamenè ...

Rider può essere definito, in effetti, come un atto d'amore di un appassionato , l'omaggio di un vecchio spettatore delle prime serie. Ma resta il lavoro di un appassionato che, nel ...... ma a quella dei burocrati, e con l'atomica che si risemantizza come energia e non come arma di distruzione " inRider , purtroppo, non si va mai al di là del rispetto reverenziale verso ...... Godzilla, Evangelion Unit - 01, Ultraman e i personaggiRider Mini! Insieme con le tantissime canzoni presenti in Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival , il "Japan Heroes Universe Pack" ...

La recensione di Shin Masked Rider, il film diretto da Hideaki Anno, regista di Evangelion, dedicato all'iconico eroe mascherato giapponese Kamen Rider. Disponibile su Prime Video.Si erge a baluardo ultimo dell'immaginario pop nipponico, nonostante non sia in grado di modernizzare il mito di Kamen Rider. Su Prime Video ...