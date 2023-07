Sherlock | il film | secondo il creatore della serie cult Mark Gatiss “è la cosa più naturale da fare”

(Di lunedì 24 luglio 2023) In una recente intervista, il co-diBbc ha espresso la volontà di dare un seguito cinematografico allo show che ha lanciato Benedict Cumberbatch e Martin Freeman

Robert Downey Jr . non ha mai dimenticato una critica mossagli da Kate Winslet . L'attore ha una certa esperienza con l'accento britannico, avendo recitato incomeHolmes e avendo interpretato Charlie Chaplin (performance che gli è valsa anche una nomination agli Oscar). Eppure Kate Winslet gli ha rimproverato proprio l'accento britannico , ...... 'La Piscina' con Alba Parietti, 'Bulli e Pupe', 'Se io fossiHolmes', 'Beato tra le Donne'... Nel"Il Ribelle Journey of Death", unAction tutto italiano scritto e diretto da Mirko ...Manfredi Russo, regista e attore: dal 2007 al 2017 recita per diversi, fiction e cortometraggi ... La piscina con Alba Parietti , Bulli e pupe, Se io fossiHolmes , Beato tra le donne e ...

Sherlock, Mark Gatiss vorrebbe realizzare un film: "Sembra l ... BadTaste.it Cinema

Parlando con il Guardian, Mark Gatiss ha rivelato di voler realizzare un film conclusivo su Sherlock ...Mark Gatiss ha parlato del possibile futuro della serie Sherlock ammettendo che sarebbe interessato a sviluppare un film ...