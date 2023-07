FUKUOKA (GIAPPONE) - Un 'Italia daquella che è scesa in vasca e ha staccato il pass per le semifinali di pallanuoto femminile ai Mondiali di Fukuoka. Il, dopo aver battuto la Nuova Zelanda , ha mandato ko anche gli Usa ...FUKUOKA (GIAPPONE) - Un 'Italia daquella che è scesa in vasca e ha staccato il pass per le semifinali di pallanuoto femminile ai Mondiali di Fukuoka. Il, dopo aver battuto la Nuova Zelanda , ha mandato ko anche gli Usa ...

Setterosa da urlo, le azzurre battono gli Usa e staccano il pass per le semifinali Corriere dello Sport

Le azzurre di Silipo si qualificano per le semifinali dopo una grande partita: "Orgoglioso di questa squadra".Grande prestazione delle azzurre del Ct Carlo Silipo che sconfiggono le campionesse olimpiche (8-7) a otto anni di distanza dall'ultima volta. Sfideranno la vincente del match tra Olanda e Canada ...