Sesso in vacanza | gli italiani lo fanno meglio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il? Quando lo si fa inè molto più passionale e avventuroso. Almeno così dichiara più di un italiano su due. Tra le motivazioni principali ci sarebbero la mancanza di stress (51%), la voglia di sperimentare e lasciarsi andare (25%) e il maggiore tempo libero a disposizione (19%). È uno studio pubblicato da Piratinviaggio - portale di offerte di viaggio, parte di HolidayPirates Group - a raccontare, come avrebbe detto Woody Allen, «tutto quello che avreste voluto sapere sul(ma non avete mai osato chiedere)». Ad aumentare non sarebbe infatti la frequenza nei rapporti - 15% degli intervistati ha dichiarato di farne meno - ma il tempo che si dedica a preliminari, massaggi, e sex toys. Il 20% deglidichiara infatti di possedere diversi sex toys, da quelli per il proprio piacere (61%) a ...

