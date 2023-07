Così Mauro, presidente della LegaB, all'uscita dal Consiglio Federale della Figc, interviene sulla vicenda che vede coinvolte Perugia - Lecco per l'ammissione allaB. "C'è stato ..."Il Lecco non era un'associata della B. Credo che questa roba sia una vergogna: aspetteremo e adempiremo alle decisioni dei giudici". Lo dice Mauro, presidente della lega diB, all'uscita dal consiglio federale. "C'è stato lo spostamento, deciso il 27 aprile dalla Lega Pro, delle gare dei playoff che non erano ancora iniziati - ...Mauro, Presidente dellaB , ha parlato al termine del Consiglio federale, sulla vicenda Perugia e Lecco . ' Il Lecco non era un'associata della Lega B. Credo che questa roba sia una vergogna, ...

Serie B: Balata, la vicenda del Lecco è una vergogna Agenzia ANSA

Consiglio Federale: ripescaggi, Brescia e Perugia prime in graduatoria in B. Balata: “Granitici sul format a 20 squadre” - picenotime.it - IT ...Dura presa di posizione del presidente della Lega della categoira cadetta.ROMA (ITALPRESS) - 'Il Lecco non era un'associata della Lega B. Credo ...