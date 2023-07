Sergio Perez | “Queste prestazioni aiutano a trovare fiducia”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Et voilà: anchesi rivede sul podio e la Red Bull fa doppietta al Gran Premio di Ungheria. Un terzo posto con qualche polemica, per il sorpasso su Piastri, ma nel complesso meritato. Il messicano ha lottato anche per la seconda piazza, ma senza riuscire ad agganciare Norris, che ormai era partito per la tangente. Così al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato così.dunque le parole dipronunciate nel post gara e riprese da Oasi Sport: “Sono contento del terzo posto, ci siamo avvicinati alla seconda posizione, ma purtroppo abbiamo dovuto superare troppi doppiati. E’ una pista molto sporca fuori dalla traiettoria, quindi ho perso molto tempo per passare i doppiati. Abbiamo recuperato verso la fine, ma ormai era troppo tardi per arrivare secondi. Nel complesso ...

Che sia merito della Red Bull, appare evidente, come è evidente un altro dato:, secondo in classifica piloti con 171 punti, vale più della Ferrari che con Sainz e Leclerc è a 167. ...ha voluto fare chiarezza su alcuni commenti che sono circolati in rete sul trattamento (sfavorevole) che lo stesso messicano riceverebbe dalla Red Bull . L'alfiere di Milton Keynes, ..., pur essendo riuscito a tornare sul podio in Ungheria, non offre prestazioni in grado di impensierire il blasonatissimo compagno di squadra. E a lui, così come alla concorrenza, restano ...

