Sensi e il resto degli esuberi in Giappone con l’Inter | il loro destino – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023) Quattro calciatori, fra cui, sono partiti conper la tournée inma non sembrano rientrare nei piani del club. Ecco la situazione secondo TuttoSport.– Insieme ai capisaldi della rosa di Simone Inzaghi nella tournée indelsono partiti anche alcuni calciatori rientrati dai prestiti. Il futuro dei cosiddetti ‘’ nerazzurri non è ancora ben definito, soprattutto per alcuni. TuttoSport prova a fare luce sulla questione. Stefano, per esempio, vorrebbe tornare al, che cerca un sesto centrocampista ma più giovane. Il calciatore, dopo Monza, proverà a far cambiare idea ai nerazzurri sulla sua prestanza e tenuta fisica. Anche la volontà di Valentin Lazaro è quella di restare a ...