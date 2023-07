Sempre più persone senza medico di base | Limbiate | i numeri raddoppieranno

(Di lunedì 24 luglio 2023) La Casa di comunità dinon decolla e in quanto a medici dila situazione va di male in peggio: a fine 2023 saranno 48.400 gli assistitidi famiglia per quanto riguarda l’ambito Ats delle province di Monza e Lecco. Asi passerebbe dagli attuali 2.481 utenti privi di...

Da qui - se occorreluce, basta toccare la torcia per accenderla. Per tutti gli altri tutorial ... Offerte Speciali iPad Pro 12,9 M2 da 256 GB, sconto del 19% e minimo di23 Lug 2023 Su ...... i file sono protetti, copiati ea portata di mano. I file possono essere archiviati in modo sicuro su un dispositivo, caricati su cloud storage o sincronizzati tradispositivi e ...In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv', anticipa Merlino che sugli ospiti afferma: saranno 'legati al racconto della cronaca. Main un'ottica di ...