Semifinale Italia-Olanda | Mondiale pallanuoto femminile | dove vederla in diretta

Leggi su today

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sarà un'altra supersfida da non perdere. Mercoledì 26 luglio, alle 10 orana, il Setterosa di Carlo Silipo scenderà in vasca per sfidare l'. In palio, in questa attesissima, c'è l'approdo in finale che non vale soltanto la possibilità di lottare per il titolo iridato, ma...