Semifinale Italia-Olanda in tv | data | orario e diretta streaming pallanuoto femminile Mondiali Fukuoka 2023

(Di lunedì 24 luglio 2023) Inizia il conto alla rovescia perdideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo la meravigliosa impresa contro le tricampionesse olimpiche e quadricampionessedegli Stati Uniti, non vogliono smettere di sognare. Il Setterosa va a caccia della finalissima che vorrebbe dire medaglia sicura ma anche pass olimpico per Parigi 2024. Per raggiungerla occorrerà battere la formazione Orange, che ai quarti ha battuto il Canada. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 10.00ne di mercoledì 26 luglio al Marine Messe ...

L'di pallanuoto femminile ha eliminato nei quarti di finale del Mondiale gli Stati Uniti , tre volte campioni olimpici e quattro mondiali, col punteggio di 8 - 7. Il Setterosa , bronzo europeo e ...L'ultima sconfitta degli Stati Uniti ai mondiali era stata proprio per mano dell'. Era il 29 luglio 2015, nella fase preliminare, a Kazan. Il Setterosa di Tania Di Mario s'impose per 10 - 9 per ...

Una vera e propria impresa azzurra quella andata in scena oggi nella piscina di Fukuoka. Il Setterosa batte la corazzata statunitense col punteggio di 8-7 ed avanza in semifinale ai Campionati del Mon ...