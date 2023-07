Se Margot Robbie e Ryan Gosling avessero un figlio sarebbe identico a un attore famoso

Leggi su biccy

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ormai è impossibile aprire i social e non imbattersi in qualcosa di rosa e no, non parlo di me, ma di Barbie. Il live action conè un successo sotto tutti i punti di vista e ha già fatto conquistare alla sua regista, Grega Gerwig, il record come miglior esordio di sempre un film diretto da una donna. Un record che aveva Patty Jenkins con Wonder Woman. In tutto il mondo in soli tre giorni il film ha incassato 337 milioni di dollari e difronte facendo suo anche il miglior weekend d’esordio del 2023 superando i 143 milioni di Super Mario Bros. Barbie è costato 150 milioni. #Barbie accomplishments: • Biggest domestic opening of 2023 • Biggest opening ever for a female director • Biggest opening for a movie based on a toy • Biggest opening ever for...