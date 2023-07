Se hai queste monete di vecchie lire sei ricco | valgono moltissimo e non sono poi così rare

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 luglio 2023) Da sapere: averedipotrebbe voler dire che sei. Il loro valore è molto elevato e nonpoi! Alzi la mano chi non ha mai sognato di trovare un tesoro in casa? Uno scrigno dimenticato contenente preziosi gioielli di famiglia o anchee banconote, preferibilmente antiche e di pregio. Ebbene, non è poidifficile, perché in molte case italiane ciancora tantee alcune posvalere una fortuna. (GranTennisToscana.it)Una buona notizia per chi in casa non butta via mai niente, a costo di accumulare oggetti e scatole, e ovviamente per chi ha conservato le, in ...