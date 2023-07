Scuole aperte anche d' estate Il piano che può cambiare la vita agli italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tenere led', su base volontaria, per venire incontro alle necessità delle famiglie di lavoratori. La proposta è del ministro dell'Istruzione e Merito Giuseppe Valditara cui abbiamo chiesto di spiegare in cosa consiste il provvedimento che conta di diventare attuativo già dalla prossima.Ministro Valditara, da cosa nasce la proposta di tenere lein? «Nasce dal voler soddisfare due esigenze importanti: una riguardai ragazzi e un'altra le famiglie. Per i ragazzi, all'interno del percorso di personalizzazione della formazione, introdotto con la riforma del tutorato, per consentire a chi ha difficoltà di recuperare. Inoltre all'interno della Agenda Sud per potenziare la formazione ...