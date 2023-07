Scuola superiore di 5 giorni | no al sabato in classe È ora

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 luglio 2023) La bontà dellanon dipende dal suo sistema organizzativo. Diciamolo subito: il modello attuale che prevede i sei, aprendo alla possibilità di farne cinque, non rappresenta un esempio di funzionamento impeccabile e i dati INVALSI valgano come indicazione di una crisi educativa e didattica in pieno svolgimento e in costante peggioramento. Così, le scuole che via via si organizzano sui cinquedi frequenza settimanale non abdicano alla qualità, proprio perché la qualità non dipende da un’ora in più o in meno, da un giorno in più o in meno, da una lezione di 60 o di 55 minuti. O 50, ma questo è un altro tema rovente. Sarebbe troppo facile se le cose stessero così, ma in realtà per unadi qualità serve ben altro! In primis docenti colti, competenti, motivati, poi una società che consideri la ...