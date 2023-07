(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Anche quest'anno sarà possibile recuperare iscolasticiall'8. La regolamentazione del 2007, risalente all'ex Ministro Fioroni, prevede il 31 agosto come data ultima per verificare che gli studenti abbiamo recuperato iscolastici; tuttavia in passato vi è sempre stata tolleranzaalla prima settimana die comunque entro l'inizio delle lezioni. Come chiarito nella circolare trasmessa il 15 giugno dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche quest'anno la scadenza sarà prorogataall'8 di. Per venire incontro alle necessità organizzative e garantire la serenità degli istituti scolastici e delle famiglie, il ministro Giuseppe Valditara ha chiarito che non ci saranno modifiche ...

Leggi anche Voto in condotta, Valditara: "Con il 5 si verrà bocciati o non ammessi alla maturità", nuovo contratto: aumento stipendio 124 euro per insegnanti Invalsi 2023, oltre 45% allievi ...Infatti conduce un programma radio a tema sportivo e insegna in unaarbitri in Ecuador. ... Byron Moreno decise anche per molti minuti didurante il secondo tempo della partita, ...Quel gol in pienodel Foggia ha guastato i piani e i sogni di tutti. La C gli sta stretta, ... il dirigente della Ternana dice: 'Prendere giocatori che hanno unaimportante alle spalle, ...

Scuola, recupero dei debiti fino all'8 settembre Adnkronos

(Adnkronos) – Anche quest’anno sarà possibile recuperare i debiti scolastici fino all’8 settembre. La regolamentazione del 2007, risalente all’ex Ministro Fioroni, prevede il 31 agosto come data ultim ...E, proprio perché nel tempo è diventato abbastanza frequente che la valutazione sul recupero del debito venisse piazzata a ridosso della prima campanella dell’anno successivo, parecchie scuole ...