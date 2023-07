(Di lunedì 24 luglio 2023) Il presidente nazionaleè intervenuto alla giornata di studio 'Mim, Mur enella sfida del Pnrr' organizzata dall'a Palermo. “La nuova gestione del Pnrr deriva del decreto legge 72/23 che si interessa anche di scuole, formazione dei docenti, che è materia di contratto. Come, sosteniamo che formarsi è un dovere ma è anche un diritto: anche nel nuovo contratto c’è scritto, nero su bianco, che la formazione del personale deve svolgersi in orario di servizio o retribuita”. Così il presidente nazionaleMarcellointervenendo alla giornata di studio ‘Mim, Mur enella sfida del Pnrr’ organizzata dall’a Palermo.ha anche parlato della Carta del docente, ricordando che “lo ...

A Palermo - ricordato- Federico II parlava di legge e giustizia e noi di nuovo cerchiamo, attraverso lo studio, di migliorare la condizione di tutti i lavoratori della, per poi ...ha anche parlato della Carta del docente, ricordando che 'lo Stato ha risposto a ciò che Anief ha ottenuto in tribunale, riconoscendola ai docenti con contratto fino al 31 agosto. Ma - ha ...... spiega invece il presidente dell'Anief Marcello. Per Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil, la situazione potrebbe essere migliore dello scorso anno ma bisogna stare in ...

Scuola, Pacifico (Anief): "Ottenuto cose importanti, sindacato c'è" Adnkronos

Palermo, 24 lug. (Adnkronos) - "La nuova gestione del Pnrr deriva del decreto legge 72/23 che si interessa anche di scuole, formazione dei docenti, che è materia di contratto. Come Anief, sosteniamo c ...Il secondo trimestre del 2023, il periodo che va da aprile a giugno, ha fatto registrare un incremento dell'8% nei cyberattacchi settimanali su scala globale.