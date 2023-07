Scuola | i debiti formativi delle superiori dovranno essere recuperati entro il 31 agosto

(Di lunedì 24 luglio 2023) Una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce che gli alunni con “sospensione del giudizio”recuperare iil 31. La circolare riporta la data del 13 giugno 2023 e chiarisce che nel contesto del “Piano di semplificazione per la”, per gli studenti “con giudizio sospeso” le nuove date per la comunicazione degli esiti sono tra il 16 e il 31. La circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda il limitecui svolgere gli esami di riparazione invitando gli istituti a svolgere il recupero deiscolasticila fine die non oltre. Una circolare del Miur stabilisce che gli alunni con “sospensione del ...

I debiti scolastici delle superiori vanno recuperati entro il 31 agosto Il Sole 24 ORE

Cambia quindi il calendario degli esami di recupero crediti rispetto agli anni scorsi, quando le scuole - per andare incontro alle famiglie - erano solite programmarli a inizio settembre, appena prima ...Un termine già previsto dal decreto Fioroni del 2007 ma, si fa notare, quasi mai rispettato con gli esami di riparazione che molte volte slittano a settembre. Ora il ministero chiede di avere a ...