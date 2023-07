Sciopero Eav | adesione del 6 | 0% ma linee flegree ferme

(Di lunedì 24 luglio 2023) Eav informa che lodi oggi, proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb, Confail – Faisa e Orsa di 4 ore, ha registrato l’di circa 100 addetti per una percentuale didel 6,0% sul totale.leferroviarie, Cumana e Circumflegrea, per l’dei gestori della circolazione. Poche corse effettuate sullevesuviane. Servizio regolare sullesuburbane, sulla metropolitana Piscinola-Aversa e della Funivia del Faito. Poche le corse soppresse dei servizi su gomma per effetto di circa 15 autisti aderenti allo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

