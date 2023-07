Scherma | Mondiali Milano 2023 | Rossella Gregorio qualificata per il tabellone principale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Con 6 vittorie in altrettanti assalti,si qualifica già dopo la fase a gironi aldi giovedì 27. Questo il risultato di spicco per laazzurra nella terza giornata di gare aididi, che mette in pedana le fasi a gironi e ilpreliminare di qualificazione della sciabola femminile e del fioretto maschile. Per Chiara Mormile, invece, dopo 5 vittorie e una sconfitta, ci sarà da affrontare un match di eliminazione diretta e decisivo per la qualificazione. Alle 11 il via anche ai gironi di fioretto maschile, senza italiani impegnati. Tutti e quattro i fiorettisti del commissario tecnico Stefano Cerioni (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, ...

Tutto pronto per la terza giornata deidi Milano 2023 di, in corso di svolgimento da sabato 22 a domenica 30 luglio: il programma di giornata con i preliminari di sciabola femminile e fioretto maschile . Prosegue lo ...Classe 1991, fin da giovanissima ha ottenuto numerosi successi in occasione degli Campionati europei dinella categorie cadetti, giovani e under 23. Si è poi spinta oltre durante i...Ed ora che siamo tranquilli e che, a questimilanesi della, non mancherà l'italiana mamma di turno, si vada davvero a cominciare. Manca nulla per seguir la traccia dei nostri collezionisti di podi, intesi come gioielli di una ...

Scherma: al via il Campionato del Mondo. Dal 25 luglio le fasi finali in diretta su Sky Sky Sport

Il riconoscimento minimo per una città dove le sale di scherma si chiamano Giardino, San Paolo, Pro Patria, o dove una targa in via Solferino ricorda Edoardo Mangiarotti e le sue 13 medaglie olimpiche ...