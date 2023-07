Scherma | Mondiali 2023 | Mormile e Gregorio accendono al tabellone principale

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Terza giornata deidia Milano. In programma oggi le qualificazioni del fioretto maschile e della sciabola femminile. Nessun fiorettista azzurro era presente oggi in pedana, mentre tra le donne toccava a Rossellae Chiara. Ottimo il percorso di, che ha conquistato il biglietto per ilgià dopo la fase a gironi. La campana ha vinto tutti e sei gli assalti, concludendo con un differenziale di +15 in terza posizione. Perc’è stato un cammino un po’ più lungo. L’azzurra aveva chiuso la fase a gironi con 5 vittorie ed una sconfitta, ma con un differenziale che la portava al sedicesimo posto a pari merito con la giapponese Takashima. La nipponica ha vinto lo spareggio per 5-4, ma ...