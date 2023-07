Scamacca sul futuro | «Chi mi prende fa un affare»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Gianluca, attaccante del West Ham, ha parlato a Cronache di Spogliatoio in vista del suoGianluca, attaccante del West Ham, ha parlato a Cronache di Spogliatoio in vista del suoin questo mercato. Le sue dichiarazioni: «Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono sicuro al 100% che chi mifa un. Sono molto duro con me stesso, molto pretenzioso. Mi fisso sempre obiettivi a breve e lungo termine.? Lo scopriremo soltanto vivendo».

