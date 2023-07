Scamacca ‘chiama’ Inter e Roma | «Chi mi prende fa un affare!»

(Di lunedì 24 luglio 2023)si mette praticamente sul mercato alla faccia del West Ham, sua attuale squadra.sullo sfondo per l’attaccante azzurro IN VENDITA ? Gianlucasicuro di sé a Cronache di Spogliatoio. Il centravanti del West Ham, che piace all’e alla, si mette quasi in vendita proponendosi alle corteggiatrici: «Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste. E sono stra-sicuro al 100% che chi mifa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link ...

Lukaku, l'Arabia Sauditama Big Rom vuole solo la Juventus L'Arabia Saudita non molla la presa su Romelu Lukaku : all'... La Juve tiene poi sotto osservazione Gianluca, non abbandona la ...Inter, rebus in attacco: Balogunpiace . Milan, l'obiettivo per la fascia sinistra è Calafiori . Il Genoa porta Retegui in Italia, Faraoni resta al Verona . Juventus, Lukaku resta ...Ancora alla cerca di un centravanti, la Roma pensa a un possibile prestito di Eldor Shomurodov al Cagliari e incassa come un buon segnale l'esclusione di Gianlucadall'amichevole del West ...