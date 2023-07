Saviano si azzoppa da solo Diamogli tre ore di diretta in Rai

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/Mario-GFiordano.mp4 Caro Roberto, io vorrei esprimere tutta la mia solidarietà per gli attacchi che le hanno fatto il ministro Salvini e non. Ma proprio non capisco. Magari sarà perché definirlo “Ministro della Mala Vita” è un po’ stantio, già usato, vecchio e poi non è così forte. Lei sa fare anche di meglio, come quando ha detto “bastarda” a Giorgia Meloni. Ecco, forse Salvini è un po’ invidioso. E comunque non è giusto chiedere la sua esclusione dalla Rai. Io non sono per escludere nessuno, tipo Filippo Facci che viene sbattuto fuori. No, la mia proposta è darle una trasmissione di tre ore di monologhi inprima serata. Tutti per lei. Se è in difficoltà può copiare, altrimenti fa dei bei monologhi e convincerà tutti, ma proprio tutti a darle torto. Perché ...