Sassuolo | Dionisi | «Non voglio ripetere errori della passata stagione Chi è qua deve fare di più»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato aNews.net al termine dell’amichevole persa contro lo Spezia Alessio, allenatore del, ha parlato aNews.net al termine dell’amichevole persa contro lo Spezia. PAROLE – «La squadra nonessere arrabbiata, parliamo di un’amichevole, abbiamo fatto 0 punti noi e 0 lo Spezia. Avrebbero dovuto prendere non so quanti cartellini, avrebbero dovuto giocare in 10 perché è uscito un giocatore ed è rientrato un altro che giocava, ma a noi non ci serve giocare in superiorità. La squadraessere consapevole che così non va bene perché poi arriveranno le prime scelte e qualcuno non le accetterà, arriveranno le prime difficoltà e qualcuno non si rimboccherà le maniche e ...