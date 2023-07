Sassuolo | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Manca sempre meno alla stagione 2023/24, con la Serie A in pieno allestimento. Per questo motivo si parla già die di, con ilche sta lavorando per costruire una squadra diversa, ma comunque competitiva. Ecco che la redazione di 11contro11 stilerà la lista di acquisti e cessioni, con consigliati e sconsigliati. I neroverdi, ormai da anni, hanno acquisito un metodo (e una filosofia) di gioco che molti invidiano. Pressing e corsa senza palla, passaggi veloci e gioco rapido con il pallone tra i piedi. Prima con De Zerbi e attualmente con Dionisi. L’identità delnon appare cambiata, ma quest’anno avrà un difficile compito: ripetersi e fare ancora meglio, puntando magari alla Conference League., gli acquisti del ...

Rogerio allo Spartak Mosca , anzi no. Quella che coinvolge il terzino brasiliano delè una trattativa (ormai sfumata) che probabilmente farà storia nel. Il club emiliano ha infatti bloccato la cessione che ormai era cosa fatta per 8 milioni di euro. ''Motivi ...Commenta per primo Parafrasando De Gregori, non è da una sconfitta a Vipiteno che si giudica il. Tuttavia andare sotto di due gol netti con una neoretrocessa come lo Spezia non avrà fatto piacere a mister Dionisi , che per la seconda volta consecutiva si è visto costretto ad allenare in ...Commenta per primo Il Como ha completato l'acquisto di Marco Sala dal. Il terzino sinistro ha firmato il contratto, depositato da poco in Lega.

Calciomercato Juve: l'arrivo di Berardi dipende dall'uscita di un big Juventus News 24

Parafrasando De Gregori, non è da una sconfitta a Vipiteno che si giudica il Sassuolo. Tuttavia andare sotto di due gol netti con una neoretrocessa come lo Spezia non avrà fatto piacere a mister Dioni ...CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo un tira e molla infinito, potrebbe finalmente essere arrivato il momento del trasferimento di Doig al Torino. Il giocatore, seguito dai granata da un mese, non era ...