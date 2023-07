Sardegna | la pista è troppo calda | tre voli non possono atterrare all’aeroporto di Olbia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Impossibilea causa del caldo. L’aeroporto diha dovuto dirottare treverso altri aeroporti delladopo che il termometro sullaha raggiunto i 47 gradi. Una temperatura superiore ai livelli di sicurezza, che ha costretto lo scalo a deviare su Cagliari dueEasyJet in arrivo da Amsterdam e da Milano, mentre un altro volo della compagnia britannica, proveniente da Parigi, è stato dirottato su Alghero. Il caldo torrido ha poi causato una sfilza di ritardi per iin arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf.

