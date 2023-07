Sardegna | Guardate com' è ridotta la spiaggia di Porto Pino | la segnalazione scatena l' ira furibonda del web

(Di lunedì 24 luglio 2023): ladiera tra le più belle, ma è stata inevitabilmente rovinata. Laha fatto il giro del web e sollevato l'indignazione generale La, la splendida isola italiana nel Mar Mediterraneo, offre una vasta gamma di attrazioni naturali, storiche e culturali. La regione è famosa per i suoi nuraghi, misteriose strutture in pietra costruite dall'antica civiltà nuragica. Alcuni dei più importanti includono il Nuraghe di Barumini, un sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, e il Nuraghe Santu Antine vicino a Torralba. Il capoluogo sardo, Cagliari, è una città con tante cose da vedere, dalla Cattedrale di Santa Maria e il Bastione di Saint Remy al Museo Archeologico Nazionale e il quartiere storico di Castello. Di grande bellezza è il Parco ...

Come riportato da La Nuova, si sarebbe trattato di un caso di omicidio - suicidio: ma l'... ai soccorritori ha detto: 'Non doveva andare così, dovevo morire io,i biglietti, è tutto ..."Ecco perché non si è trattato di un gabbiano" Di: RedazioneLive - Foto Ansa È scontro ... "Curioso è il fatto che, sesul web, ognuno dice una cosa differente, proprio a ...L'ex assessore di centrodestra Ettore Businco denuncia: 'come stanno riducendo il primo ... Per arrivare in ufficio devo parcheggiare dentro il porto, oppure nei pressi del banco di( ...

Trofeo Sardegna, per il Cagliari buona la prima RaiNews

Dalla spiaggia cittadina del Poetto a quelle caraibiche di Chia, Sant'Antioco o Villasimius. E poi nuraghe, fenicotteri rosa e cattedrali.A Cagliari affollato il Poetto: deserto il centro città In Sardegna una giornata bollente con temperature oltre i 47 gradi nel cagliaritano. A Cagliari città i cittadini cercano refirgerio alla spiagg ...