Sant’Anna è alle porte | tornano il Corteo e l’alzata del Pannetto pubblica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Carissimi, il giorno di: per la città di Avellino, questa ricorrenza ha un sapore particolare, poiché decreta l’apertura delle festività Patronali in onore della “Beata Vergine Immacolata, Assunta in Cielo”. Così la “Reale Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione di Avellino” nell’annunciare che è tutto pronto per il tradizionaledeldel 26 luglio, in concomitanta die dell’avvio del Ferragosto avellinese. “Come vi abbiamo accennato- proseguono- l’edizione della Festa Patronale 2023 farà respirare aria di normalità: il “Ferragosto Avellinese” tornerà ad essere vissuto a 360°, come prima della pandemia. Il tutto, coinciderà con il 305° Anniversario del Simulacro della ...