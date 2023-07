Sanità nel sud pontino | il Sindaco di Formia scrive a Rocca e Celentano

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 luglio 2023)– “Ladei nostri territori è sull’orlo del collasso. Una gravissima situazione che si innesta sul conclamato stato di fragilità della vita dei nostri cittadini, i quali hanno un diritto costituzionalmente garantito, leso da anni di inerzia, a causa dei piani mai attuati e progetti rimasti in sospeso”. IldiGianluca Taddeo, che già nel 2022 convocò in Comune una importante Conferenza dei sindaci del Distretto socio-sanitario per affrontare le criticità che gravano ed interferiscono con i servizi erogati dal D.E.A. I livello dell’Ospedale “Dono Svizzero”, ha indirizzato una dettagliata lettera al presidente della Regione Lazio Francescoe al primo cittadino di Latina, Matilde, quale presidente della “Conferenza locale per la ...